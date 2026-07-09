Институт им. Пушкина будет проводить экспертизу пособий для иностранцев

«Правительству РФ… подготовить по согласованию с президиумом Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и представить… проект указа президента РФ об определении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина” единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся», — говорится в перечне поручений.