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День семьи, любви и верности отметили в Нижегородской области

Праздничные мероприятия прошли в разных округах.

День семьи, любви и верности отметили по всей Нижегородской области в рамках проекта «Крепкая семья». Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия».

Так, в Советском районе Нижнего Новгорода местные творческие коллективы из музея‑заповедника «Щелоковский хутор» подготовили песни, танцы, игры и конкурсы. Благодарственные письма получили семьи, сохраняющие традиционные ценности, семьи участников СВО и пары‑ «серебряные юбиляры».

На Большой Покровской активисты «Молодой Гвардии Единой России» вручали прохожим символы праздника — ромашки и открытки с пожеланиями. Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Роман Зыков назвал семью надежным тылом и отметил важность воспитания традиционных ценностей у молодёжи.

В Дальнем Константинове прошёл семейный праздник «Все начинается с любви», где чествовали юбиляров и молодожёнов. Глава муниципалитета Владимир Варнаков обратил внимание на историческую значимость праздника и пожелал молодым семьям крепкого союза.

Праздничные концерты и вручения благодарственных писем организовали также в Лыскове и Краснобаковском округе.

Проект «Крепкая семья» нацелен на укрепление института семьи и продвижение традиционных ценностей через просветительские, спортивные и культурные мероприятия для родителей и детей.

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