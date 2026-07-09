Жара до +35° ожидается в Воронежской области: объявлено штормпредупреждение

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Днём в пятницу, 10 июля, местами по региону столбики термометров достигнут отметки в +35°.
В связи с жаркой погодой спасатели порекомендовали местным жителям надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды, а также по возможности находиться в тени. Помимо этого, воронежцев попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнём.
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