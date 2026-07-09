Туризм развивается на Луганщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР создадут экотропы и глэмпинг-комплексы в рамках развития экологического туризма.
Об этом информировала пресс-служба Единого института пространственного планирования.
«Проектом предусмотрено: в Луганске — реконструкция парков имени Горького, 1 Мая и Шевченко, создание экотроп, веломаршрута» — рассказали в ЕИПП.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.Читать дальше