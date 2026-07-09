Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туризм развивается на Луганщине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР создадут экотропы и глэмпинг-комплексы в рамках развития экологического туризма.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР создадут экотропы и глэмпинг-комплексы в рамках развития экологического туризма.

Об этом информировала пресс-служба Единого института пространственного планирования.

«Проектом предусмотрено: в Луганске — реконструкция парков имени Горького, 1 Мая и Шевченко, создание экотроп, веломаршрута» — рассказали в ЕИПП.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше