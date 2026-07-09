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Нижегородец в суде добился хранения награды погибшего на СВО брата

Житель Нижегородской области судился с вдовой погибшего на СВО брата по поводу хранения Ордена Мужества, которым боец был награжден посмертно. Об этом сообщили в Ардатовском районном суде.

Источник: Коммерсантъ

Житель Нижегородской области судился с вдовой погибшего на СВО брата по поводу хранения Ордена Мужества, которым боец был награжден посмертно. Об этом сообщили в Ардатовском районном суде.

Ранее суд лишил вдову права на меры соцподдержки, при этом госнаграда бойца хранилась у нее.

Истец же полагал, что именно он должен хранить Орден Мужества как память о подвиге брата. Однако ответчик передать награду отказывалась.

В судебном заседании она возражать не стала и признала требования в полном объеме. Суд обязал ответчика передать награду и удостоверение.