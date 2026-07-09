Товарооборот Воронежской области в 2025 году снизился до 750,2 миллиарда рублей

В вывозе из региона, как и раньше, главную роль играет пищевая промышленность — она занимает 73,4% всего экспорта. Сильнее всего в 2025 году выросли поставки мясных консервов (почти в 2 раза), сметаны (на 40%) и крупы (на 25%). Из непищевых товаров вдвое увеличился экспорт теплоизоляции и на треть — лесоматериалов. Однако часть позиций, наоборот, сократилась: вывоз мяса птицы упал на 28%, зерна — на четверть, а металлорежущих станков — более чем наполовину. Также меньше стали отправлять в другие регионы шины для легковушек, синтетический каучук и лакокрасочные материалы.