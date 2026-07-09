В ФСБ рассказали подробности задержания криминального авторитета в Прикамье

43-летнего лидера организованной преступной группы задержали в Чайковском. Его причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям на территории округа установили оперативники УФСБ и ГУ МВД. Задержание прошло при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.