В ФСБ рассказали подробности задержания криминального авторитета в Прикамье

Подробности задержания криминального авторитета рассказали в УФСБ по Пермскому краю.
43-летнего лидера организованной преступной группы задержали в Чайковском. Его причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям на территории округа установили оперативники УФСБ и ГУ МВД. Задержание прошло при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.
При обыске у фигуранта изъяли боевую гранату, огнестрельное оружие и патроны к нему.
Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства его противоправной деятельности.
Напомним, в Перми прокуратура организовала проверку обстоятельств падения плитки на ребёнка в новостройке.