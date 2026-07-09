Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ рассказали подробности задержания криминального авторитета в Прикамье

Оперативники проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Подробности задержания криминального авторитета рассказали в УФСБ по Пермскому краю.

43-летнего лидера организованной преступной группы задержали в Чайковском. Его причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям на территории округа установили оперативники УФСБ и ГУ МВД. Задержание прошло при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии.

При обыске у фигуранта изъяли боевую гранату, огнестрельное оружие и патроны к нему.

Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все обстоятельства его противоправной деятельности.

Напомним, в Перми прокуратура организовала проверку обстоятельств падения плитки на ребёнка в новостройке.