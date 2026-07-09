Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какая икра снижает риск рака простаты

При этом специалисты предупреждают о противопоказаниях. С осторожностью есть продукт рекомендуется людям, страдающим от панкреатита, гастрита и холецистита. Хранить икру следует при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности не более 75%. При соблюдении этих условий срок годности закуски в стеклянной таре составляет до трех лет, в металлической банке — до двух лет, а в упаковке из полимерных материалов — не более одного года.