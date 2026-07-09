Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какая икра снижает риск рака простаты

Употребление кабачковой икры помогает снизить вероятность развития рака предстательной железы. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора Красноярского края.
По словам экспертов, такой эффект достигается благодаря содержанию в овощной закуске растительного пигмента ликопина. Кроме того, этот низкокалорийный продукт богат важными витаминами. Витамин С укрепляет иммунитет и борется с инфекциями, витамин РР (В3) поддерживает здоровье слизистых оболочек, а витамин Е выступает мощным антиоксидантом, препятствующим негативному воздействию свободных радикалов. Также в составе кабачковой икры содержится много калия. Этот макроэлемент избавляет от отеков, нормализует кровяное давление, поддерживает кислотно-щелочной баланс в крови и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
При этом специалисты предупреждают о противопоказаниях. С осторожностью есть продукт рекомендуется людям, страдающим от панкреатита, гастрита и холецистита. Хранить икру следует при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности не более 75%. При соблюдении этих условий срок годности закуски в стеклянной таре составляет до трех лет, в металлической банке — до двух лет, а в упаковке из полимерных материалов — не более одного года.