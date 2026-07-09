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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какая икра снижает риск рака простаты

А еще содержит в себе множество витаминов.

Употребление кабачковой икры помогает снизить вероятность развития рака предстательной железы. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора Красноярского края.

По словам экспертов, такой эффект достигается благодаря содержанию в овощной закуске растительного пигмента ликопина. Кроме того, этот низкокалорийный продукт богат важными витаминами. Витамин С укрепляет иммунитет и борется с инфекциями, витамин РР (В3) поддерживает здоровье слизистых оболочек, а витамин Е выступает мощным антиоксидантом, препятствующим негативному воздействию свободных радикалов. Также в составе кабачковой икры содержится много калия. Этот макроэлемент избавляет от отеков, нормализует кровяное давление, поддерживает кислотно-щелочной баланс в крови и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

При этом специалисты предупреждают о противопоказаниях. С осторожностью есть продукт рекомендуется людям, страдающим от панкреатита, гастрита и холецистита. Хранить икру следует при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности не более 75%. При соблюдении этих условий срок годности закуски в стеклянной таре составляет до трех лет, в металлической банке — до двух лет, а в упаковке из полимерных материалов — не более одного года.

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