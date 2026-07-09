Апелляция оставила в силе приговор экс-замгубернатору Англичанинову

В январе 2026 года Валерия Англичанинова признали виновным в хищении 247 млн рублей средств участников долевого строительства при возведении жилого комплекса «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода. Суд назначил ему шесть лет колонии. При этом прокуратура настаивала на более строгом наказании — десяти годах лишения свободы.