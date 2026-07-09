В Красноярске возведут еще одно модульное общежитие на 50 комнат для метростроителей

В Красноярске объявлен тендер на возведение двухэтажного модульного общежития для метростроителей. Начальная цена контракта — 102 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, на первом этаже здания обустроят 21 комнату по 14 квадратных метров, в каждой будут жить по шесть человек. Также там разместятся три санузла с душевыми, умывальная комната, сушилка, столовая, бойлерная, склады для чистой и грязной одежды и вахта. На втором этаже запланированы 29 комнат аналогичной площади, три санузла, две душевые, умывальная, сушилка и помещение для стирки, сообщает «Город Прима».
Здание появится в районе будущего электродепо «Октябрьское». Аналогичное общежитие уже работает в Красноярске в районе Копылова.
Заявки от подрядчиков принимаются до 20 июля, итоги конкурса подведут 25 июля.
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