В Красноярске возведут еще одно модульное общежитие на 50 комнат для метростроителей

Согласно техзаданию, на первом этаже здания обустроят 21 комнату по 14 квадратных метров, в каждой будут жить по шесть человек. Также там разместятся три санузла с душевыми, умывальная комната, сушилка, столовая, бойлерная, склады для чистой и грязной одежды и вахта. На втором этаже запланированы 29 комнат аналогичной площади, три санузла, две душевые, умывальная, сушилка и помещение для стирки, сообщает «Город Прима».