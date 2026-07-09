В Волгограде мигрант из Городища ограбил кассу автостоянки

Отметим, грабитель был объявлен в розыск. Вскоре полицейские обнаружили мужчину в Городище. Как выяснилось, иностранец уже неоднократно был судим за аналогичные преступления и вёл аморальный образ жизни. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За грабёж ему может грозить до семи лет ограничения свободы.