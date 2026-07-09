Красноярские онкологи начали применять новую методику обезболивания пациентов с тяжелыми формами рака

«Методика предназначена для пациентов с хроническим болевым синдромом третьей степени, когда высокие дозы опиоидных анальгетиков перестают помогать или вызывают тяжелые побочные эффекты: тошноту, рвоту, сонливость, головокружение. Дозировка препарата, доставленного через порт, в 100−300 раз ниже, чем при приеме таблеток, а эффект при этом более выражен. До настоящего момента мы владели этой технологией только в теории. Благодаря мастер-классу мы на практике увидели все нюансы, подводные камни, поговорили о подборе пациентов и разобрали оформление документации», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации краевого онкодиспансера Константин Шишкин.