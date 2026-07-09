Красноярские онкологи начали применять новую методику обезболивания пациентов с тяжелыми формами рака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом онкологическом диспансере имени А. И. Крыжановского освоили новую методику лечения хронической боли у пациентов с онкологическими заболеваниями. Врачи начали внедрять спинальные порт-системы для интратекальной опиоидной терапии — технологии, которая позволяет доставлять обезболивающий препарат непосредственно в спинномозговую жидкость.
Обучение для красноярских специалистов провела старший научный сотрудник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена Ольга Кирсанова.
Новая методика предназначена для пациентов с выраженным хроническим болевым синдромом, когда привычные обезболивающие перестают помогать или вызывают тяжелые побочные эффекты.
«Методика предназначена для пациентов с хроническим болевым синдромом третьей степени, когда высокие дозы опиоидных анальгетиков перестают помогать или вызывают тяжелые побочные эффекты: тошноту, рвоту, сонливость, головокружение. Дозировка препарата, доставленного через порт, в 100−300 раз ниже, чем при приеме таблеток, а эффект при этом более выражен. До настоящего момента мы владели этой технологией только в теории. Благодаря мастер-классу мы на практике увидели все нюансы, подводные камни, поговорили о подборе пациентов и разобрали оформление документации», — рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации краевого онкодиспансера Константин Шишкин.
Спинальная порт-система состоит из резервуара и тонкого катетера, через который препарат поступает напрямую к рецепторам спинного мозга. Благодаря этому удается значительно снизить дозировку морфина и уменьшить риск побочных эффектов, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Процедура занимает один день: утром пациента госпитализируют, устанавливают систему, а уже на следующий день выписывают домой. Перед выпиской пациента и его родственников обучают правилам ухода за устройством.
После прохождения обучения специалисты онкодиспансера готовы выполнять такие операции самостоятельно. До конца 2026 года в учреждении планируют установить до 20 спинальных порт-систем.