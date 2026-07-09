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СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в Перми

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Ленинскому району Перми по информации, размещенной в соцмедиа, о травмировании несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одном из жилых домов по ул. Борцов Революции со стены упала плитка из керамогранита и травмировала ребенка.