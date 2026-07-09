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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сейчас подозреваемого доставляют в управление Следственного комитета по Ростовской области. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что, по версии следствия, в ночь на 9 июля в частном доме на улице 1-я Котельная обнаружили тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями.

Сейчас продолжается розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению преступления.