С помощью хитрого договора красноярский салон оставил невесту без денег

Жительница Красноярска готовилась к свадьбе с начала года. В феврале она примеряла платья для торжества в салоне в центре города. Девушке предложили внести залог в 10 тысяч рублей, чтобы забронировать скидку. При этом консультант заверила, что деньги будут возвращены, если покупка не состоится. Но добиться возврата невеста не смогла. Через месяц ей предложили подписать еще один договор — «просто для отчетности». В спешке клиентка внимательно читать документы не стала. Позже выяснилось, что это был договор на консультационные услуги и акт приема-передачи, о существовании которых ее не предупреждали, — уточняют в краевом управлении Роспотребнадзора, куда девушка обратилась, так и не найдя подходящего платья, но и не получив обратно деньги. К тому же выяснилось, что в подобной ситуации оказались и другие клиентки этого салона. Проверка Роспотребнадзора обнаружила в свадебном салоне целый комплекс нарушений: не все товары были с ценниками, отсутствовала информации об оказываемых услугах и условиях их предоставления; договор купли-продажи включал пункт, ущемляющий право потребителя на выбор территориальной подсудности споров. По фактам нарушения хозяйке салона объявлено предостережение. Также сотрудники Роспотребнадзора разобрались и в хитросплетении двух договоров. Девушка в первый же день подписала договор купли-продажи, который необходимо было расторгнуть в течение двух недель, чтобы вернуть оставленный залог. Иначе он засчитывался в счет оплаты консультаций.