Чем не стоит мазать кожу при солнечных ожогах, рассказала косметолог

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жирные кремы и масла, нанесенные на ожог, могут задерживать тепло и усиливать травму, поэтому их лучше не использовать, предупредила косметолог Марият Мухина.
«Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму», — сказала Мухина NEWS.ru.
По словам косметолога, сметану не стоит использовать при ожогах, так как она нестерильна, может вызвать инфекцию и не помогает заживлению кожи. Также она предостерегла от использования средств, содержащих спирт, ментол и камфору в высоких концентрациях.
«Противопоказано мазать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи», — резюмировала Мухина.