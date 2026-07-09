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Чем не стоит мазать кожу при солнечных ожогах, рассказала косметолог

Косметолог Мухина: жирные кремы и масла могут усиливать травму при ожогах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жирные кремы и масла, нанесенные на ожог, могут задерживать тепло и усиливать травму, поэтому их лучше не использовать, предупредила косметолог Марият Мухина.

«Многие также любят мазать кожу маслами животного происхождения и жирными кремами или вообще пищевой продукцией. Однако иногда они лишь удерживают тепло и усиливают ожоговую травму», — сказала Мухина NEWS.ru.

По словам косметолога, сметану не стоит использовать при ожогах, так как она нестерильна, может вызвать инфекцию и не помогает заживлению кожи. Также она предостерегла от использования средств, содержащих спирт, ментол и камфору в высоких концентрациях.

«Противопоказано мазать ожоговые поверхности пенками с поверхностно-активными веществами, гелями с ароматизаторами и красителями, продуктами с химическими добавками, которые могут вызвать аллергию или контактный дерматит. Они содержат парабены, что может усугубить некроз кожи», — резюмировала Мухина.