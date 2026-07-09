Омским школьникам одобрили два проезда по цене одного

В четверг, 9 июля 2026 года, в Омском горсовете состоялось первичное обсуждение новой льготы на проезд для школьников. Напомним, речь идет о вводе для этой категории так называемого пересадочного тарифа, то есть возможности совершить вторую поездку бесплатно максимум через 45 минут после первой.
Стоит напомнить, что предложенная мера распространяется на поездки на муниципальном общественном транспорте. По словам главы «транспортного» комитета муниципального парламента, в рамках заседания которого принято предварительное решение одобрить поступившее предложение, городские власти не могут повлиять на частных перевозчиков, работающих на условиях так называемого нерегулируемого тарифа, но могут обратиться к ним с просьбой поддержать таким образом омские семьи.
Напомним, формат пересадочного тарифа в Омске так или иначе действует уже около 10 лет. Однако на текущий момент возможность сэкономить таким образом предоставлена исключительно пользователям стандартной (а не льготной) пассажирской карты «ОМКА».