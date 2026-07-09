Омским школьникам одобрили два проезда по цене одного

Стоит напомнить, что предложенная мера распространяется на поездки на муниципальном общественном транспорте. По словам главы «транспортного» комитета муниципального парламента, в рамках заседания которого принято предварительное решение одобрить поступившее предложение, городские власти не могут повлиять на частных перевозчиков, работающих на условиях так называемого нерегулируемого тарифа, но могут обратиться к ним с просьбой поддержать таким образом омские семьи.