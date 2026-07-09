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Власти Городецкого округа обратились к топливным компаниям

Часть АЗС отпускает топливо только по картам организаций или с лимитами.

На заправках Городецкого округа 9 июля действуют ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили в администрации Городецкого муниципального округа.

По данным ведомства, на ряде АЗС бензин для физических лиц отсутствует. На некоторых точках топливо отпускают только организациям по топливным картам либо с установленными ограничениями по объёму. В Заволжье доступен бензин марки АИ-95, в том числе для частных автомобилистов.

Администрация округа уже сообщала о проблемах с обеспечением топливом в Городце и Заволжье и направила обращение с просьбой синхронизировать объёмы поставок между городами.

Ранее сообщалось, что нижегородские автомобилисты обсуждают новые правила заправки бензином.