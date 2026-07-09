Власти Городецкого округа обратились к топливным компаниям

На заправках Городецкого округа 9 июля действуют ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили в администрации Городецкого муниципального округа.
По данным ведомства, на ряде АЗС бензин для физических лиц отсутствует. На некоторых точках топливо отпускают только организациям по топливным картам либо с установленными ограничениями по объёму. В Заволжье доступен бензин марки АИ-95, в том числе для частных автомобилистов.
Администрация округа уже сообщала о проблемах с обеспечением топливом в Городце и Заволжье и направила обращение с просьбой синхронизировать объёмы поставок между городами.
Ранее сообщалось, что нижегородские автомобилисты обсуждают новые правила заправки бензином.