Власти Городецкого округа обратились к топливным компаниям

По данным ведомства, на ряде АЗС бензин для физических лиц отсутствует. На некоторых точках топливо отпускают только организациям по топливным картам либо с установленными ограничениями по объёму. В Заволжье доступен бензин марки АИ-95, в том числе для частных автомобилистов.