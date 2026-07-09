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Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь

Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления.

Источник: Комсомольская правда

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич предупредила о возвращении жаркой погоды в Беларусь. Подробности приводит БелТА.

Как отметила специалист, с начала новой недели с 13 июля в республике прогнозируется потепление. В ночные часы температура воздуха будет варьироваться от +13 до +19 градусов. А днем воздух прогреется от +20 до +29 градусов.

Тем временем синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за циклона «Бернадетт», который принесет дожди и порывистый ветер.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.

Также президент посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.

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