Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич предупредила о возвращении жаркой погоды в Беларусь. Подробности приводит БелТА.
Как отметила специалист, с начала новой недели с 13 июля в республике прогнозируется потепление. В ночные часы температура воздуха будет варьироваться от +13 до +19 градусов. А днем воздух прогреется от +20 до +29 градусов.
Тем временем синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за циклона «Бернадетт», который принесет дожди и порывистый ветер.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему боится за картошку в Беларуси.
Также президент посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.
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