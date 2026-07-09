«Белнефтехим» сказал, что происходит с бензином в Беларуси

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал, что происходит с бензином в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
— Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Ситуация на заправках, как мы видим, спокойная, — уточнил Сизов.
По его словам, каких-либо очередей или ажиотажей, которые нехарактерны для текущего периода года или дня недели, в стране не складывается. Лето является периодом отпусков, проведения сельхозработ. За счет этого, уточняет Владимир Сизов, традиционно возрастает объем потребления топлива сельским хозяйством, рост реализации на АЗС:
— Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает. Мы предвидим, что в текущем периоде идет некоторое увеличение реализации, и мы с ним достаточно просто справляемся.
Заместитель главы концерна уточнил, что учитываются и проведение ремонтных работ, и изменения сезонности спроса. В приоритетном порядке гарантировано обеспечивается любая потребность, которая возникает на внутреннем рынке. Вместе с тем действует совокупность организационных и технических решений, позволяющих спланировать объемы выработки нефтепродуктов, а также объемы их хранения, логистическую пропускную способность по доставке нефтепродуктов до мест их потребления.
Тем временем в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.
Ранее ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси.
Кроме того, синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за циклона «Бернадетт», который принесет дожди и порывистый ветер.