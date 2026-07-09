«Белнефтехим» сказал, что происходит с бензином в Беларуси

Заместитель главы концерна уточнил, что учитываются и проведение ремонтных работ, и изменения сезонности спроса. В приоритетном порядке гарантировано обеспечивается любая потребность, которая возникает на внутреннем рынке. Вместе с тем действует совокупность организационных и технических решений, позволяющих спланировать объемы выработки нефтепродуктов, а также объемы их хранения, логистическую пропускную способность по доставке нефтепродуктов до мест их потребления.