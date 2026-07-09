Клычков разрешил орловчанам заправлять канистры в рамках 30-литрового лимита

В Орловской области 4 июля ввели ограничения на продажу топлива по схеме «четных и нечетных дней». Спустя два дня губернатор заявил о возможной досрочной отмене ограничений, которые должны продлиться до 25 июля. Однако 8 июля региональный оперштаб решил сохранить их для стабилизации ситуации. В частности, из-за возможных очередей из автомобилистов из соседних регионов. В ходе прямого эфира Андрей Клычков пояснил, что они уже были замечены в Ливнах, куда, в частности, приехали за топливом липчане. При этом губернатор отметил, что тема топлива перестала быть для Орловской области первой в повестке.