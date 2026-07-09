Губернатор Юрий Слюсарь лично проверил два рынка в Ростовской области

— В минувшие выходные заехал на два рынка за покупками. Был в Шахтах и на центральном рынке Ростова. Подтверждаю: донские продукты качественные и вкусные. Но вот условия торговли… Тут есть над чем работать, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.