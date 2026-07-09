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Губернатор Юрий Слюсарь лично проверил два рынка в Ростовской области

Донской глава побывал на рынках в Шахтах и Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь лично посетил два рынка в Шахтах и Ростове-на-Дону. Глава региона посмотрел, что продают на прилавках и в каких условиях ведется торговля.

— В минувшие выходные заехал на два рынка за покупками. Был в Шахтах и на центральном рынке Ростова. Подтверждаю: донские продукты качественные и вкусные. Но вот условия торговли… Тут есть над чем работать, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что на торговых территориях нужно соблюдать порядок и чистоту, а продукты не должны продаваться рядом с бытовой химией и одеждой.

— Также проводим большую работу по эффективной организации нестационарной торговли. Проверили объекты в Ростове, Батайске и Новочеркасске. Самый распространенный недостаток — признаки субаренды. Поставлены конкретные сроки для устранения этих нарушений, — добавил Юрий Слюсарь.

Губернатор подчеркнул: нужно уходить от временных лотков, киосков и палаток к стационарным объектам торговли.

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