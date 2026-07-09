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День рыбака, ярмарка и фестиваль хоров: где в выходные можно бесплатно зарядиться хорошим настроением

Рассказываем, какие мероприятия со свободным входом пройдут в Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие выходные в Калининградской области отметят День рыбака. Но не только: в планах ещё фотофестиваль, премьера кинофильма и несколько концертов. Куда бесплатно сходить, чтобы развеяться — читайте в подборке «Клопс».

Велопрогулка к Дню рыбака12+

Когда: пятница, 10 июля, старт в 12:00.

Где: сбор в посёлке Заливино.

Всех любителей активного отдыха приглашают на велопрогулку, посвященную 80-летию Калининградской области, Дню города Полесска и Дню рыбака.

Маршрут: Заливино — Полесск — Зелёное (остановка) — Нахимова — Кустовка — Липовка — Придорожное. Затем возвращение обратно.

Участие свободное. Телефон организатора: +7 (931) 602−00−46.

Концерт ко Дню семьи, любви и верности0+

Когда: пятница, 10 июля, 17:00.

Где: площадь «Роза ветров» (Зеленоградск).

В честь праздника в Зеленоградске выступит Государственный академический Волжский русский народный хор имени Петра Милославова.

Вход свободный.

Кинопоказ фильма «Переселенцы. История первых»12+

Когда: пятница, 10 июля, 19:00−21:00.

Где: арт-резиденция «Дом молодёжи» (Октябрьская, 76).

Спецпоказ состоится в рамках «Калининградского клуба кинолюбителей». Зрители смогут увидеть историко-документальную ленту о переселенцах, прибывших на разорённые войной земли Восточной Пруссии. В фильме звучат реальные истории людей и воспоминания участников тех событий.

Вход свободный по регистрации.

Фестиваль-ярмарка у Маришиного озера0+

Когда: суббота, 11 июля, 13:00.

Где: парк «Маришино озеро» (Зорино).

В посёлке Зорино пройдёт фестиваль-ярмарка территориального общественного самоуправления «Маришино озеро — территория единства».

В программе:

Ярмарка с подарками ручной работы от соседей, Концерт с местных коллективов, Общение с инициативными людьми и обмен идеями, Домашняя выпечка и чай.

Вход свободный.

День рыбака и День посёлка Приморье0+

Когда: суббота, 11 июля, 12:00.

Где: сквер у озера в Приморье (Артиллерийская, 9).

В Приморье отметят двойной праздник: День посёлка и День рыбака.

В программе:

костюмированное шествие с Нептуном во главе, театрализованное шоу «Морская феерия», выступление вокального дуэта «Братья-славяне» из Санкт-Петербурга, уха и пироги.

Вход свободный.

Фестиваль хоровой музыки0+

Когда: суббота, 11 июля, 16:00.

Где: Дворец культуры железнодорожников (Железнодорожная, 2).

В Калининграде состоится первый в области фестиваль хоровой музыки с участием пяти местных коллективов.

Участники:

Калининградский камерный хор «Кириллица», Народный камерный хор «Кант», Народный любительский хор «Соль», Хор «Новый ветер», Народный хор «Виктория».

Вход свободный.

Праздничный концерт в Доме офицеров0+

Когда: воскресенье, 12 июля, 11:00.

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7).

Концерт творческих коллективов Калининграда и Дома офицеров будет посвящён посвящённый 80-летию Калининградской области и 65-летию Российского фонда мира.

Вход свободный.

День фотографа в «Воротах»16+

Когда: воскресенье, 12 июля, 12:00−20:00.

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61) и сквер рядом.

Праздничную программу в «Воротах» подготовил Калининградский союз фотохудожников.

Расписание:

14:00 — спич-сессия фотоклубов;

15:00 — лекция и артист-ток с Олегом Климовым, Денисом Тихомировым и Александром Матвеевым;

18:00 — мастер-класс от фотоклуба «Отпечаток»;

С 12:00 до 20:00 будет работать маркет, а с 14:00 — фото-сушка, то есть выставка на верёвках. В течение всего дня — зона автопортретов от студии «Фоткай, детка!» и диджей-сет от V. Kan.

Вход свободный, по регистрации.

В выходные собственные городские праздники отметят Пионерский и Полесск.

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