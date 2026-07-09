В Екатеринбурге один из старейших монастырей отмечает именины

После божественной литургии прошел крестный ход с чтимым списком иконы Тихвинской Божьей матери. Он доступен для прихожан только один раз в году — 9 июля. Его доставили в Екатеринбург в 2008 году, а сам монастырь ведет свою историю возрождения с 1994 года.