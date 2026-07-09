Миллионы поездок: названы самые загруженные трассы Казахстана

В Telegram- канале «КазАвтоЖол» сообщили, что в период с 4 по 6 июля по автомобильным дорогам республиканского значения было зафиксировано более 3,9 млн проездов. Также компания выяснила, какие направления стали самыми популярными в дни отдыха.
«Лидером по транспортному потоку стал участок Шымкент — Кызылорда. За три дня здесь зафиксировано 442 056 проездов. Южное направление традиционно остается одним из самых оживленных: летом здесь активно передвигаются как между городами, так и в сторону мест отдыха, дач, родственников и туристических маршрутов», — рассказали в «КазАвтоЖол».
На втором месте — направление Астана — Щучинск. По нему совершено 386 164 проезда. В тройку лидеров вошел участок Тараз — Кайнар — 324 863 проезда.
Высокий поток также отмечен на направлениях:
Алматы — Қонаев — 306 966 проездов; Шымкент — Тараз — 303 800 проездов; Шымкент — граница Узбекистана — 269 750 проездов; Астана — Темиртау — 227 477 проездов; Астана — Павлодар — 217 888 проездов; Алматы — Хоргос — 197 499 проездов; Қонаев — Талдыкорган — 194 119 проездов.
По данным компании, в целом праздничные выходные показали три главных маршрута отдыха: юг страны, Бурабайское направление и алматинский выезд в сторону Конаева, Талдыкоргана и Хоргоса.