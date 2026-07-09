Миллионы поездок: названы самые загруженные трассы Казахстана

«Лидером по транспортному потоку стал участок Шымкент — Кызылорда. За три дня здесь зафиксировано 442 056 проездов. Южное направление традиционно остается одним из самых оживленных: летом здесь активно передвигаются как между городами, так и в сторону мест отдыха, дач, родственников и туристических маршрутов», — рассказали в «КазАвтоЖол».