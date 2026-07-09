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Путин дал поручения по популяризации русского языка в детских лагерях

Путиндал поручил организовать смены по популяризации русского языка в лагерях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения проработать организацию смен по популяризации русского языка и литературы в детских лагерях, сообщил Кремль.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку.

«Минпросвещения России подготовить при участии Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском языке, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления», — говорится в сообщении Кремля.

Соответствующие предложения необходимо подготовить и представить до 1 декабря, ответственным назначен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.