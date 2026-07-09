Путин дал поручения по популяризации русского языка в детских лагерях

«Минпросвещения России подготовить при участии Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации и представить предложения о включении профильных смен, направленных на популяризацию русского языка и литературы на русском языке, в программы федеральных организаций отдыха детей и их оздоровления», — говорится в сообщении Кремля.