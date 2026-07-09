Воронежское ОКБМ получило несколько исков по зарплатной задолженности

По данным Rusprofile, ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году с уставным капиталом 30 млн руб. Управляющей организацией и учредителем выступает ООО «УК “Волга-сити”» (фактически бюро управляет исполнительный директор Алексей Шестопалов), 99,9% долей УК принадлежат Евгении Шавровой и 0,1% — Виктору Коновалову. Основной вид деятельности ОКБМ — производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Последняя опубликованная финансовая отчетность компании относится к 2018 году: тогда выручка ОКБМ составила 165 млн руб., убыток — 15 млн руб. Более актуальные показатели не раскрывались. ОКБМ образовано в 1959 году в составе Воронежского механического завода и через год выделено в самостоятельное предприятие. Среднесписочная численность работников на 1 декабря 2025 года — 964 человека.