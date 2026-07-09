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В Красноярске до конца 2026 года обновят три железнодорожных переезда

Они расположены в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах города.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске до конца 2026 года обновят три железнодорожных переезда — они находятся в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах. Как сообщили в КрасЖД, капитальный ремонт уже завершается на объекте, расположенном на улице Судостроительной. Здесь рабочие заменили пути и уложили новое покрытие из резиновой крошки, впереди — укладка асфальта и установка дорожных знаков.

В августе железнодорожники модернизируют переезд на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», а в сентябре — в переулке Телевизорный. Ремонтируют объекты ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Все работы планируется завершить к октябрю.