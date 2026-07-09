В Красноярске до конца 2026 года обновят три железнодорожных переезда — они находятся в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах. Как сообщили в КрасЖД, капитальный ремонт уже завершается на объекте, расположенном на улице Судостроительной. Здесь рабочие заменили пути и уложили новое покрытие из резиновой крошки, впереди — укладка асфальта и установка дорожных знаков.