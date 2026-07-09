Красноярцы могут отслеживать очереди и наличие бензина на АЗС в онлайн-режиме

У каждой АЗС появился статус, который формируется на основе отзывов и данных о недавних заправках пользователей: «нет очереди», «возможна очередь», «есть очередь» или «нет данных». Также отмечается, когда была последняя заправка и каким бензином. Если заправок давно не было или они нерегулярны, система показывает соответствующую отметку.