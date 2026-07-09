Красноярцы могут отслеживать очереди и наличие бензина на АЗС в онлайн-режиме

В приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки» появилась интерактивная карта, где водители видят обстановку на заправках — длину очереди и наличие топлива.
У каждой АЗС появился статус, который формируется на основе отзывов и данных о недавних заправках пользователей: «нет очереди», «возможна очередь», «есть очередь» или «нет данных». Также отмечается, когда была последняя заправка и каким бензином. Если заправок давно не было или они нерегулярны, система показывает соответствующую отметку.
Водители могут делиться актуальной информацией с другими — отметить в приложении, какая обстановка на конкретной АЗС, и сообщить о наличии топлива. Карта уже работает в Красноярске.
«Вестник Сургутского района» сообщает, что раньше эта функция была доступна только таксистам.
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