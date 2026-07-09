Волгоград накроет 36-градусная жара 10 июля

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет восточным, 7−12 метров в секунду. Ночью температура опустится до 20−22 градусов, днем воздух прогреется до 33−35 градусов. По области погода будет похожей. Ночью ожидается 18−23 градуса, при прояснении возможно похолодание до 13 градусов. Днем температура составит 31−36 градусов.