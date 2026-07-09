Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности более пяти лет

Самарец представил поддельные документы о состоянии здоровья и получил выплаты на 736 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, которого признали виновным в крупном мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«В 2020 году мужчина подал в уполномоченные органы документы с ложными данными о состоянии здоровья. На этой основе ему присвоили инвалидность и назначили страховую пенсию», — отметили в надзорном ведомстве.

Мужчина незаконно получал социальные выплаты с ноября 2020 года по июнь 2026 года, ущерб превысил 736 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.