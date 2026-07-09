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Путин присвоил звание Героя Труда Борису Эйфману

Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ балетмейстеру Борису Эйфману, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу — художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры “Академический театр Балета Бориса Эйфмана”, — говорится в документе.