Путин присвоил звание Героя Труда Борису Эйфману

«За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу — художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры “Академический театр Балета Бориса Эйфмана”, — говорится в документе.