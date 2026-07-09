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В Калининградской области провели учения по пресечению теракта в Балтийском море

Работали ФСБ, МВД, МЧС и другие ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области провели командно-штабные учения по пресечению террористического акта в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Тренировка прошла 8 июля под руководством представителей аппарата Национального антитеррористического комитета. Был отработан порядок взаимодействия территориальных управлений ФСБ, ПУ ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также органов власти региона.

«Работе оперативного штаба в Калининградской области, возглавляемого начальником регионального УФСБ России, дана положительная оценка», — говорится в сообщении.

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