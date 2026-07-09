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Более 1500 человек оформили гаражи по амнистии в Самаре

В Самаре оформляют документы на 382 гаража.

Источник: Комсомольская правда

Самарцы активно пользуются возможностью оформить гараж по «амнистии». За пять лет с момента вступления в силу соответствующего закона таким образом гаражи оформили более 1500 человек, рассказали в мэрии. Причем 345 заявлений одобрили в 2026 году.

«Еще 382 гаража в настоящее время находятся в процессе оформления», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Самарцы могут узаконить гаражи в упрощенном порядке и бесплатно. Сроки по каждому случаю могут меняться. Для этого нужно обратиться в администрацию или МФЦ. Важно, чтобы гараж был капитальным, построен до 29 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой. Узнать подробности можно в городском департаменте имущества на улице Красноармейской, 17, кабинет 202, прием по вторникам с 09.00 до 12.00.

Гаражную амнистию продлили на пять лет, до 2031 года.

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