Более 1500 человек оформили гаражи по амнистии в Самаре

Самарцы могут узаконить гаражи в упрощенном порядке и бесплатно. Сроки по каждому случаю могут меняться. Для этого нужно обратиться в администрацию или МФЦ. Важно, чтобы гараж был капитальным, построен до 29 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой. Узнать подробности можно в городском департаменте имущества на улице Красноармейской, 17, кабинет 202, прием по вторникам с 09.00 до 12.00.