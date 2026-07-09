Пожилая волжанка не сумела выбраться из пылающего дома — проверку начал СК

Жуткий пожар случился накануне, 8 июля, в городе Волжском. Огонь вспыхнул в одном из домов на улице Горького, где находились 69-летняя женщина и трёхлетний ребёнок.
Малыша спасли, хотя он и сильно пострадал. А пенсионерка не смогла выбраться из охваченного огнем помещения.
«Согласно заключению судебно-медицинского исследования, ее смерть наступила в результате отравления угарным газом», — сообщает представитель волгоградского Следкома Ирина Багрова.
По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный удлинитель, соединяющий кондиционер с розеткой.
В настоящее время проводится проверка по факту трагедии, устанавливаются обстоятельства случившегося. В региональном СУ СК напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее искра обернулась пожаром на севере Волгограда.