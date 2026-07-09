Новое оборудование к новому учебному году

Кабинеты физики пополнятся современными измерительными приборами и демонстрационными наборами. Для уроков изобразительного искусства школы получат гипсовые модели для натюрмортов и демонстрационные таблицы, а кабинеты музыки оснастят портретами композиторов и новым иллюстративным материалом. Лариса Валентиновна добавила, что в этом году планируется дополнительное оснащение предметных кабинетов за счет средств республиканского бюджета на сумму 20 млн. рублей. «Уверена, новое оборудование сделает учебный процесс более современным, интересным и эффективным для наших школьников», — отметила вице-премьер.