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Новое оборудование к новому учебному году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 104 школы Донецкой Народной Республики получат новое оборудование для кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 104 школы Донецкой Народной Республики получат новое оборудование для кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

Вице-премьер Лариса Толстыкина сообщила, что оснащение образовательных организаций проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». На обновление направлено более 10 млн. рублей.

Кабинеты физики пополнятся современными измерительными приборами и демонстрационными наборами. Для уроков изобразительного искусства школы получат гипсовые модели для натюрмортов и демонстрационные таблицы, а кабинеты музыки оснастят портретами композиторов и новым иллюстративным материалом. Лариса Валентиновна добавила, что в этом году планируется дополнительное оснащение предметных кабинетов за счет средств республиканского бюджета на сумму 20 млн. рублей. «Уверена, новое оборудование сделает учебный процесс более современным, интересным и эффективным для наших школьников», — отметила вице-премьер.

Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.

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