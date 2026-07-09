«Москва с широкой душой»: студентка — о переезде в Нижний Новгород

— Сложный вопрос. Когда я была первый раз на Большой Покровской, позвонила маме и сказала, что хочу здесь жить. Город красивый, и улицы по атмосфере уютные, как в Европе. Я представляла, как перееду, и буду утром покупать кофе, круассан, и идти на работу. Это была моя мечта тогда. Наверное, фраза, которая подойдет для описания: «Представьте себе Москву, только с большей душой».