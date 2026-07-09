«Москва с широкой душой»: студентка — о переезде в Нижний Новгород

Семь лет Мария Кондырева мечтала переехать из Костромы в Нижний Новгород и, наконец, осуществила задуманное. Сейчас она учится в ННГАСУ и знает, чем нижегородский транспорт хуже костромского, где вкуснее хлеб и доступнее работа. В интервью порталу «Живем в Нижнем» студентка рассказала о плюсах, минусах и европейской атмосфере города.
— Как давно ты живешь в Нижнем Новгороде?
— Пошел второй год, как я живу здесь, но до переезда я уже приезжала в Нижний не меньше пяти раз.
— Казался ли Нижний комфортным городом в первое время после переезда?
— Да, город сразу показался мне комфортным. Я целенаправленно переезжала именно в Нижний Новгород, потому что он зацепил меня своей атмосферой, архитектурой, чистотой и инфраструктурой. Магазинов много, есть места, куда сходить, все удобно. Город большой, но добираться из одной точки в другую недолго, нет глобальных пробок.
— Что из местного показалось диким или странным? Люди, кухня или что-то другое.
— Мне показалось странным дорожное движение: расположение пешеходных переходов, разметки. Еще мне не нравится транспорт. В Костроме он гораздо лучше: автобусы новее, и платежная система удобнее — у нас можно по QR-коду оплачивать в приложении. Мне кажется, что билеты немного устарели для Нижнего Новгорода. Что касается кухни, много хороших мест, куда можно сходить и вкусно поесть. Люди очень добрые.
— Отличается ли темп жизни в Нижнем Новгороде? Здесь быстрее или спокойнее?
— Город существенно отличается по темпу, потому что он как минимум в четыре раза больше Костромы. Люди спешат на работу, на учебу. Я заметила, что сама начала делать все быстро. Энергии стало больше, заряжаешься от окружающих. Они куда-то бегут, и ты стараешься соответствовать.
— Как различается городская среда в Нижнем и в вашем регионе?
— Сначала скажу о сходствах. Кострома и Нижний Новгород стоят на Волге, в обоих городах много памятников и церквей, у них богатая история. Кострома — это место, где на престол призвали Михаила Романова, а Нижний — город Минина и Пожарского.
Теперь о различиях. В Костроме всё, что касается прогулок и отдыха, сосредоточено в центре. В Нижнем же можно приехать в любой район — везде красиво: и Стрелка, и парк «Швейцария», и набережная. Еще в Нижнем много музеев, выставок, мероприятий, которые проходят каждый день.
— Какое место стало «своим» в городе? Куда идешь, когда хочется отдохнуть?
— «Своего» места нет, мне везде нравится. Если я хочу отдохнуть, беру с собой компанию. Мой топ-3: парк «Швейцария», Большая Покровская и Стрелка. Еще мне нравится улица Короленко, там стоит храм Святителей Московских, весь золотой на вид. Там мало машин и людей, есть скамейки — очень спокойно, можно посидеть и посмотреть на церковь. Хорошая, чистая улица.
— Ощутима ли разница в ценах и зарплатах? В Нижнем Новгороде дороже жить?
— Разница в ценах не ощущается, что-то дороже, что-то дешевле. Мне нравится хлеб и сормовская выпечка — большой выбор и цены хорошие. Но в Костроме лучше молочная продукция. В Нижнем Новгороде она, во-первых, дороже, чем в моем регионе. А во-вторых, маленький выбор молока, йогуртов и сырков. В остальном все примерно так же.
Дороже ли жить в Нижнем? Примерно так же. Но я живу в общежитии, если бы снимала квартиру, то да, здесь с этим проблемы. Недвижимость дорогая, даже снимать недешево — точно больше половины зарплаты. Транспорт, еда, развлечения по стоимости нормальные.
— Что больше понравилось в Нижнем Новгороде?
— То, что в Нижнем есть всё: учеба, работа, много красивых мест. Я чувствую, что этот город для меня. Нижний Новгород крупный, развитый с точки зрения инфраструктуры. При этом не так много людей, как в Москве: город не переполнен, и мне это нравится.
— Как бы ты описала город одной фразой для своих друзей?
— Сложный вопрос. Когда я была первый раз на Большой Покровской, позвонила маме и сказала, что хочу здесь жить. Город красивый, и улицы по атмосфере уютные, как в Европе. Я представляла, как перееду, и буду утром покупать кофе, круассан, и идти на работу. Это была моя мечта тогда. Наверное, фраза, которая подойдет для описания: «Представьте себе Москву, только с большей душой».
— Есть ли что-то, чего не хватает в Нижнем?
— Однозначно не хватает нормального транспорта, автобусов. Еще думаю, что нужно развивать другую часть города: Сормово, Автозаводский район, потому что все становится старым, хочется, чтобы люди там жили лучше.
— Собираешься ли остаться здесь после учебы? Видишь ли здесь возможность карьерного роста?
— Не знаю, что будет дальше, но изначально да, я планировала здесь оставаться. После обучения я вижу перспективы карьерного роста в разных сферах. К молодым специалистам здесь хорошо относятся. Возможности город предоставляет.
— Если честно: жалеешь, что выбрала именно этот город, или наоборот, попала в точку?
— Я полностью попала в точку. Не зря я, когда приехала сюда семь лет назад, почувствовала, что это мой город. Все семь лет, живя в Костроме, я хотела в Нижний Новгород. Надежды оправдались, город полностью соответствует моим ожиданиям, и здесь гораздо больше плюсов, чем минусов.