В Ачхой-Мартановском районе Чечни открыли «Школу осознанного родительства»

Лекторий «Школа осознанного родительства» начал работу в Ачхой-Мартановском районе Чечни по нацпроекту «Семья». Основная цель инициативы — повысить психолого-педагогическую компетентность родителей и помочь им выработать ответственный подход к воспитанию, сообщили в районной администрации.
В «Школе осознанного родительства» матери и отцы могут получить ценные советы и практические рекомендации от квалифицированных специалистов: психологов, педагогов, социальных работников и врачей. Программа лектория включает широкий спектр тем, которые волнуют современных родителей: возрастные кризисы, особенности общения с подростками и многое другое. Особое внимание уделяется вопросам воспитания детей с особыми потребностями.
Занятия проходят в интерактивном формате, который позволяет родителям не только слушать, но и активно участвовать в процессе обучения. Лекции сопровождаются практическими упражнениями, ролевыми играми и групповыми обсуждениями. Так, на первой встрече психолог подробно разобрала тему возрастных кризисов. Она объяснила, почему дети в определенные периоды могут становиться неуправляемыми, и дала конкретные рекомендации, как родителям правильно себя вести в такие моменты.
По итогам первого занятия участники предложили темы, которые их больше всего волнуют: детские страхи, развитие самостоятельности у ребенка, способы справляться с капризами и истериками. Организаторы лектория пообещали учесть все пожелания и включить их в программу будущих встреч.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.