В Ачхой-Мартановском районе Чечни открыли «Школу осознанного родительства»

Занятия проходят в интерактивном формате, который позволяет родителям не только слушать, но и активно участвовать в процессе обучения. Лекции сопровождаются практическими упражнениями, ролевыми играми и групповыми обсуждениями. Так, на первой встрече психолог подробно разобрала тему возрастных кризисов. Она объяснила, почему дети в определенные периоды могут становиться неуправляемыми, и дала конкретные рекомендации, как родителям правильно себя вести в такие моменты.