Осиплость голоса и увеличение шеи: какими симптомами проявляется рак щитовидной железы

311 жителям Воронежской области в прошлом году поставили диагноз «рак щитовидной железы». Он относится к онкологическим заболеваниям с наиболее благоприятным прогнозом. В 80−90% случаев это папиллярный и фолликулярный типы, которые растут медленно, годами не дают о себе знать и хорошо поддаются лечению. Женщины болеют в три раза чаще мужчин. При своевременном лечении прогноз благоприятный — выживаемость приближается к 100%. Однако существуют и редкие агрессивные формы, которые требующие особого подхода.