Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу

МЧС: в Подмосковье в пятницу ожидаются дождь, гроза и шквалистый ветер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Аналогичное предупреждение о ливне, граде и ветре до 20 метров в секунду в пятницу было опубликовано на сайте ГУМЧС России по Москве.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в период с 03 до 21 часа 10 июля в связи с влиянием активного циклона, смещающегося с юга, на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в период с 12 до 21 часа в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше