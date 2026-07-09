Красноярцам рассказали, как правильно хранить кабачковую икру

В региональном управлении Роспотребнадзора красноярцам напомнили о полезных свойствах кабачковой икры, а также рассказали, как ее правильно хранить.
Специалисты отмечают, что кабачковая икра — низкокалорийный продукт, богатый витаминами С, Е и РР (В3). Витамин С способствует укреплению иммунитета, витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, а витамин РР помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек.
Кроме того, в кабачковой икре содержится большое количество калия, который помогает уменьшить отеки, поддерживает нормальное артериальное давление, кислотно-щелочной баланс организма и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Также продукт содержит ликопин — растительный пигмент, который, по данным специалистов, может снижать риск развития рака предстательной железы.
При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют с осторожностью употреблять кабачковую икру людям, страдающим панкреатитом, гастритом и холециститом.
Хранить продукт следует при температуре от 0 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. При соблюдении этих условий срок годности икры в стеклянной таре составляет до трех лет, в металлической — до двух лет, а в полимерной и комбинированной упаковке — не более одного года.
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