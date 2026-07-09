Красноярцам рассказали, как правильно хранить кабачковую икру

Хранить продукт следует при температуре от 0 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%. При соблюдении этих условий срок годности икры в стеклянной таре составляет до трех лет, в металлической — до двух лет, а в полимерной и комбинированной упаковке — не более одного года.