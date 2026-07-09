Красноярские врачи спасли пациентку с гигантской миомой

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 провели экстренную операцию, спасая жизнь 45-летней пациентке. Медикам пришлось удалить матку вместе с огромной доброкачественной опухолью (миомой). Женщина поступила в приемное отделение с острыми болями в животе. Как выяснилось, диагноз «миома матки» был поставлен ей более десяти лет назад. Однако всё это время пациентка не обращалась к специалистам, хотя могла самостоятельно прощупать новообразование. Ухудшение состояния произошло из-за перекрута ножки опухоли. Это спровоцировало развитие инфекции и угрозу жизни. Хирурги удалили матку вместе с миомой и множественными миоматозными узлами. Угроза жизни была устранена. На восьмые сутки пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Красноярского края. Лечащий врач акушер-гинеколог Олеся Боченкова призвала женщин не повторять подобных ошибок: Этот случай показывает, насколько важна профилактика и наблюдение у специалистов. Миому можно выявить задолго до острых болей. Тогда есть шанс провести щадящее лечение и сохранить орган. Очень хочется, чтобы эта история стала поводом для женщин не откладывать визиты к гинекологу.