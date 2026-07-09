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Кардиолог призвала в жару не путать инсульт с обмороком

Малышева: инсульт от обморока отличают асимметрия лица, слабость в руке или ноге.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Инсульт от обморока в жаркую погоду можно отличить по таким неврологическим симптомам, как асимметрия лица, слабость в руке или нарушение речи, сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиники» Елена Малышева.

Она предупредила, что при появлении этих симптомов нельзя терять время.

«При инсульте ситуация развивается иначе. Его главная особенность — очаговое поражение головного мозга. Поэтому, помимо общего недомогания, появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, невозможность улыбнуться или поднять обе руки одинаково», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Малышеву.

По словам кардиолога, обычный обморок на жаре случается из-за перегрева и обезвоживания: перед потерей сознания появляются слабость, головокружение, звон в ушах и холодный пот, а после отдыха в прохладном месте состояние улучшается.

Чтобы не перепутать обморок с инсультом, можно попросить человека улыбнуться, поднять руки или сказать простую фразу — если что-то не получается, это повод немедленно вызвать скорую, пояснила Малышева.

Как отметила специалист, люди часто ошибочно связывают плохое самочувствие в жару именно с перегревом, особенно если присутствует слабость или головная боль, и теряют время, не распознавая инсульт.

«Тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Из-за этого окружающие иногда теряют драгоценное время, пытаясь “отпоить водой” человека, которому на самом деле нужна экстренная медицинская помощь», — подчеркнула врач.

Малышева предупредила, что жара сама по себе не исключает инсульт, а наоборот, повышает риск сосудистых катастроф у пожилых и людей с гипертонией или диабетом. До приезда скорой она советует уложить человека, обеспечить доступ воздуха и не пытаться отпаивать его водой или давать лекарства.