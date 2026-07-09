Кардиолог призвала в жару не путать инсульт с обмороком

Малышева предупредила, что жара сама по себе не исключает инсульт, а наоборот, повышает риск сосудистых катастроф у пожилых и людей с гипертонией или диабетом. До приезда скорой она советует уложить человека, обеспечить доступ воздуха и не пытаться отпаивать его водой или давать лекарства.