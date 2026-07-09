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В Красноярском крае стартует этнофест «МИР Сибири»

В конкурсной программе этого года — 44 финалиста из 19 регионов России.

XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» начинается в эти минуты в Шушенском с музыкантами из 19 регионов и шести стран.

Фест, признанный «Событием года» по версии премии «Маршрут построен», ранее собирал до 90 тысяч гостей.

В конкурсной программе этого года — 44 финалиста из 19 регионов России. Лидером по числу номинантов стал Красноярский край (8 участников). Призовой фонд превышает 2,5 млн рублей, жюри возглавляют фольклорист Сергей Старостин и художник Александр Мигас.

Среди хедлайнеров 2026 — коллективы из Армении (JAN-e-JAN), Китая (Mabang), Узбекистана (Qaraqoom), Азербайджана («Джанги»), а также башкирское трио AY YOLA и другие.

При поддержке краевого Агентства ЗАГС на фестивале можно будет официально зарегистрировать брак.

Фестиваль проводится с 2003 года, имеет эгиду ЮНЕСКО.