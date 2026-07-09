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Тульскую область покажут в известном сербском ТВ-шоу про путешествия

Съемки проходили с 24 июня по 1 июля в популярных среди туристов местах региона.

Съемки нового выпуска сербского телепроекта «Культуриста в России» завершились в Тульской области, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Они проходили с 24 июня по 1 июля в популярных среди туристов местах региона, сообщили в областном министерстве туризма.

В течение недели автор и ведущий программы Бошко Козарски — один из самых известных тревел-журналистов Сербии — знакомился с Тульской областью, чтобы рассказать о нем аудитории Balkan Trip TV. В объектив съемочной группы попали знаковые места региона: музей-заповедник Василия Поленова, музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», Тульский кремль, Музей обороны Тулы, Музей оружия, Куликово поле, а также храмы, гастрономические пространства и лучшие рестораны региона. Выпуск на сербском телеканале запланирован на осень.

Проект «Культуриста в России» создается при поддержке Русского дома в Белграде и уже познакомил зрителей с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Псковской областью. За вклад в развитие культурных связей между Россией и Сербией Бошко Козарски награжден медалью Россотрудничества «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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