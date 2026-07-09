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В Москве прошла первая свадьба роботов

9 июля в Библиотеке им. А. С. Пушкина в Москве прошла необычная свадебная церемония — брачный союз заключили роботы Роберт и Матильда.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Эти гуманоидные модели были впервые представлены широкой публике месяцем ранее, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Теперь же, как сообщают «Известия», разработчики устроили для них полноценное бракосочетание уже за пределами выставочных площадок.

Ведущая торжества Мария Пантюхина назвала событие уникальным и подчеркнула, что «молодожёнов» объединили не только алгоритмы, но и общие ценности — стремление к развитию и сотрудничеству. В ходе обряда роботы зачитали друг другу клятвы: Роберт пообещал быть надёжным партнёром во всех «алгоритмах жизни», а Матильда — вдохновлять супруга на новые открытия. Обручальные браслеты им доставил робопёс Догматик.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами», — объявила ведущая.

В компании-разработчике IT-Imperial пояснили, что эта церемония — логичное продолжение презентации на ПМЭФ, призванное на живом примере показать, как сложные технологии могут интегрироваться в человеческие ритуалы. По словам замгендиректора Анны Багдасарян, такие акции демонстрируют пользу робототехники и автоматизации, которая освобождает время людей для культуры и саморазвития.

Источник: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Добавим, что на самом ПМЭФ-2026, 6 июня, эксперты уже обсуждали перспективы сосуществования людей и машин, отмечая важность учёта множества факторов при внедрении роботов в повседневную жизнь.