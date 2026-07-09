В Москве прошла первая свадьба роботов

Ведущая торжества Мария Пантюхина назвала событие уникальным и подчеркнула, что «молодожёнов» объединили не только алгоритмы, но и общие ценности — стремление к развитию и сотрудничеству. В ходе обряда роботы зачитали друг другу клятвы: Роберт пообещал быть надёжным партнёром во всех «алгоритмах жизни», а Матильда — вдохновлять супруга на новые открытия. Обручальные браслеты им доставил робопёс Догматик.