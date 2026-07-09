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Калининградцам выделили субботний день на бесплатную проверку здоровья

Очередной этап акции «Здоровье выходного дня» состоится 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

Очередной этап профилактической акции «Здоровье выходного дня» состоится 11 июля, в субботу. Проверить здоровье можно будет с 9:00 до 14:00 в любой поликлинике Калининграда и области независимо от места прикрепления, включая ФАПы. Об этом сообщает минздрав региона.

Любой желающий сможет пройти обследование в рамках профилактического осмотра и диспансеризации, чтобы выявить хронические неинфекционные заболевания, проверить репродуктивное здоровье. Все это бесплатно.

Следующая акция состоится 15 августа.

В минздраве отмечают, что вне акции проверить здоровье можно с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 14:00 по субботам во всех медучреждениях области, включая ФАПы.

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