На трассе в Ростовской области загорелся автобус «Москва — Ставрополь»

В Ростовской области на 1085 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе на обочине загорелся рейсовый двухэтажный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Автобус следовал по маршруту «Москва — Ставрополь». Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Движение на трассе не перекрыто. К месту происшествия направлен резервный автобус.
В ликвидации пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.
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