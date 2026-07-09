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День города в Кунгуре 11 июля 2026 года. Полная программа мероприятий

Афиша на День города в Кунгуре и финальное шоу фестиваля «Небесная ярмарка».

11 июля Кунгур отметит День города. В этот же день завершится фестиваль «Небесная ярмарка». Жителей и гостей ждут флешмобы, концерты, выставки и другие праздничные события. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий (0+).

Фестиваль «Небесная ярмарка» (6+).

16:00 | Сквер воздухоплавателей | Церемония награждения пилотов фестиваля «Небесная ярмарка».

Стадион «Труд».

19:00−21:00 | Диджейский сет, розыгрыш мерча фестиваля, съёмки видео-флешмоба, а также запуск аэростатов (при благоприятных погодных условиях).

21:00−22:00 | Выступление кавер-групп Chicken Gun и Rocky-2.

22:00−23:20 | Светомузыкальное шоу.

23:20−23:40 | Экстремальное мотошоу. Эффектные трюки от райдеров FMX13 под живое выступление пермских рок-групп.

23:40−23:55 | Шоу аэростатов «Танец слонов» (при благоприятных погодных условиях).

23:55−00:00 | Финал церемонии закрытия фестиваля.

Соборная площадь.

11:00−15:00 | Выставка спецтехники и ретро автомобилей.

16:00−18:00 | Шоу циркачей.

18:00−19:00 | Шоу воздушных акробаток.

19:00−21:00 | Фестиваль «Модное-народное».

Городской парк.

11:00−14:00 | Детский мастер-класс по спортивному метанию ножа.

18:00−19:00 | Танцевальные свидания для людей серебряного возраста с оркестром «Весёлые люди».

Сквер машиностроителей.

17:00−18:00 | Битва хоров «Мы гимн тебе поём, любимый город!».

18:00−20:30 | Концерт «Сказание о земле кунгурской».

Мероприятия в других локациях.

9:00−10:00 | Сквер здоровья | Флешмоб «Спорт в ритме города».

11:00 | Стадион РМ3 | Чемпионат Российской кинологической Федерации по всем породам «Кубок Небесной ярмарки 2026» и юбилейная выставка собак всех пород «30 лет Пермскому краевому кинологическому центру».

11:30 | Скейт-парк | Соревнования Кунгурского муниципального округа по экстремальным видам спорта 2026 года.

11:00−13:00 | Площадка у самовара | Мастер-класс «Вдохновение и мастерство».

11:00−14:00 | ул. Советская вдоль Городского парка | Фестиваль чая «НеобыЧАИные истории».

11:00−13.00 | Театральная площадь | Фестиваль «Сцена без границ».

11:00−14:00 | ул. Гоголя, спуск по лестнице и Сквер путешественников | Литературный квартал «Разноцветные страницы».

12:00−17:00 | Сквер А. С. Губкина | Фестиваль «Ремесло».

14:00−15:30 | Пуп земли | Танцевальные баталии «Танцы в центре Урбана».

17:00−18:00 | ул. Советская, 26 | «Музыка особняка».