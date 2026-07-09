В селе Тельвиска Ненецкого автономного округа откроют модельную библиотеку

Обновление филиала Ненецкой центральной библиотеки в селе Тельвиска до стандарта модельной библиотеки выходит на финишную прямую, сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в мессенджере «Макс». Модернизация библиотеки отвечает задачам национального проекта «Семья».
В настоящее время отделочные работы практически завершены, а книжный фонд пополнился 1303 экземплярами книг. Среди новинок — художественные произведения, техническая, естественно-научная литература, издания по искусству, языкознанию, литературоведению и спорту, а также справочники и энциклопедии. Почти 40% изданий — книги для юных читателей.
«В августе библиотека получит специализированную мебель и новое оборудование: аппаратный комплекс “Колибри”, графический планшет и другие современные устройства для учебы и досуга, в том числе и юных читателей. Торжественное открытие обновленной библиотеки запланировано на октябрь 2026 года», — добавила Ирина Гехт.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.